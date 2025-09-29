Guasto improvviso alla rete idrica a Roma | il quartiere Flaminio resta senza acqua
Un guasto potrebbe interrompere la fornitura d'acqua nel quartiere Flaminio di Roma. L'azienda idrica Acea predispone un servizio di rifornimento tramite autobotti. 🔗 Leggi su Fanpage.it
In questa notizia si parla di: guasto - improvviso
Guasto improvviso, dieci comuni ciociari senza acqua: cosa succede
Improvviso guasto al camion, autista miracolato
Guasto improvviso, stop all'erogazione idrica in alcune zone della città
#Cronaca #Informazioniperilcittadino Guasto improvviso alla rete idrica: Sorrento senza acqua, ecco fino a quando - facebook.com Vai su Facebook
Guasto improvviso alla rete idrica - Nella serata del 18 settembre si sono registrati disservizi in località Fregene e Maccarese Onorati: «Intervento tempestivo». Secondo civonline.it
Capo d’Orlando: guasto alla condotta idrica, sospesa l’erogazione in alcune zone - A causa di una rottura improvvisa sulla condotta idrica principale, si è reso necessario un intervento urgente di riparazione. 98zero.com scrive