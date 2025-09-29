Guasto improvviso alla rete idrica a Roma | il quartiere Flaminio resta senza acqua

Fanpage.it | 29 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un guasto potrebbe interrompere la fornitura d'acqua nel quartiere Flaminio di Roma. L'azienda idrica Acea predispone un servizio di rifornimento tramite autobotti. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: guasto - improvviso

Guasto improvviso, dieci comuni ciociari senza acqua: cosa succede

Improvviso guasto al camion, autista miracolato

Guasto improvviso, stop all'erogazione idrica in alcune zone della città

guasto improvviso rete idricaGuasto improvviso alla rete idrica - Nella serata del 18 settembre si sono registrati disservizi in località Fregene e Maccarese Onorati: «Intervento tempestivo». Secondo civonline.it

guasto improvviso rete idricaCapo d’Orlando: guasto alla condotta idrica, sospesa l’erogazione in alcune zone - A causa di una rottura improvvisa sulla condotta idrica principale, si è reso necessario un intervento urgente di riparazione. 98zero.com scrive

Cerca Video su questo argomento: Guasto Improvviso Rete Idrica