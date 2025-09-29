Guardiola Mourinho e ora Conte quando De Bruyne non gradisce le sostituzioni Daily Mail

Contro il City, Kevin De Bruyne aveva dimostrato di capire. Ma contro il Milan proprio no. La sua reazione alla sostituzione è stata eloquente: smorfie, gesti e un confronto diretto con l'allenatore. Conte, fedele al suo carattere, non ha fatto sconti: «Se era contrariato per altro che non fosse il risultato, ha trovato la persona sbagliata». Un episodio che ha ricordato a molti quanto accaduto appena un anno prima in Inghilterra, sotto la guida di Pep Guardiola. Lo ricorda il Daily Mail Guardiola-De Bruyne: la scintilla del 2024. Durante un Manchester City-Liverpool di Premier League, Guardiola decise di sostituire De Bruyne al 69? con il risultato ancora in bilico.

Napoli, Quagliarella anticipa cosa farà Conte a De Bruyne, retroscena sul cambio e post del belga - De Bruyne protagonista a San Siro con gol dal dischetto da leader ma i troppi errori del belga hanno spinto Conte a sostituirlo al 72' scatenando una bufera post Milan-

