Guardia Costiera | simulata una collisione fra due imbarcazioni durante un' esercitazione a Palermo

Una complessa simulazione di emergenza in mare ha messo alla prova l’intero sistema di soccorso coordinate dal Dodicesimo Centro Secondario di Soccorso Marittimo della Guardia Costiera di Palermo (12 MRSC). L’esercitazione, denominata «Airsubsarex 2025», ha previsto la simulazione di una collisione fra due unità con conseguente affondamento, ed il recupero dei naufraghi. L’obiettivo principale. 🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Guardia Costiera: simulata una collisione fra due imbarcazioni durante un'esercitazione a Palermo

