Guardia assegnata la borsa di studio Mons Bernardo Maria Ceniccola
Il riconoscimento è stato conferito a Maiorani Pio Francesco durante la cerimonia alla Casa di Bacco Nella suggestiva location della Casa di Bacco si è svolta la cerimonia di consegna della borsa di studio dedicata a Mons. Bernardo
Guardia di Finanza, il capitano Lupo è il nuovo comandante della Compagnia di Sciacca. tefano Lupo, 28 anni, abruzzese, prende il posto di Luca Zecchini, trasferito al Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Bologna. La Compagnia della Guardia di Fina - facebook.com Vai su Facebook
Guardia Sanframondi, assegnata la borsa di studio “Mons. Bernardo Maria Ceniccola” - Sabato 27 settembre nella suggestiva location della “Casa di Bacco” a Guardia Sanframondi si è svolta la cerimonia di consegna della borsa di studio dedicata a “Mons. Da ntr24.tv
Borse studio e alloggi, intesa Unical-Guardia di finanza - Il rettore dell'Unical, Nicola Leone, e il Comandante provinciale della Guardia di Finanza di Cosenza, ... ansa.it scrive