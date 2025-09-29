Guardalà critica quest’aspetto nella nuova Juve: tutte le dichiarazioni del giornalista in vista dei prossimi match. La Juventus di Igor Tudor ha un doppio volto: una squadra dal grande carattere, capace di rimontare, ma anche una squadra che, troppo spesso, si trova costretta a inseguire. È questa l’analisi lucida del giornalista di Sky Sport, Giovanni Guardalà, che ha commentato il momento bianconero dopo il pareggio contro l’ Atalanta. Secondo Guardalà, la capacità della squadra di non mollare mai è un dato di fatto incontrovertibile. “Dal punto di vista del carattere, lo abbiamo detto più volte, evidentemente è una squadra che non molla”, ha affermato. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Guardalà critica quest’aspetto nella nuova Juve: «Cambiare ogni settimana riferimento in attacco non giova nessuno. Dal punto di vista del carattere…»