Guardalà critica quest’aspetto nella nuova Juve | Cambiare ogni settimana riferimento in attacco non giova nessuno Dal punto di vista del carattere…
Guardalà critica quest’aspetto nella nuova Juve: tutte le dichiarazioni del giornalista in vista dei prossimi match. La Juventus di Igor Tudor ha un doppio volto: una squadra dal grande carattere, capace di rimontare, ma anche una squadra che, troppo spesso, si trova costretta a inseguire. È questa l’analisi lucida del giornalista di Sky Sport, Giovanni Guardalà, che ha commentato il momento bianconero dopo il pareggio contro l’ Atalanta. Secondo Guardalà, la capacità della squadra di non mollare mai è un dato di fatto incontrovertibile. “Dal punto di vista del carattere, lo abbiamo detto più volte, evidentemente è una squadra che non molla”, ha affermato. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
In questa notizia si parla di: guardal - critica
Renata Cantamessa - Fata Zucchina. . , . In questa diretta ho avuto il piacere di dialogare con – scrittrice e critica gastronomica del Corriere d - facebook.com Vai su Facebook
Dura critica di Poppi nel Cuore verso la nuova ciclopista della Bora - A muoverla è il gruppo di opposizione Poppi nel Cuore che contesta tempi e modalità dell'opera realizzata dalla ... lanazione.it scrive