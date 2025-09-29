GTA 6 non è scritto da Dan Houser ma sarà comunque un grande gioco
Durante il LA Comic Con di fine settembre, Dan Houser, cofondatore di Rockstar Games e penna dietro quasi tutti i capitoli di Grand Theft Auto, ha confermato di non aver partecipato in alcun modo alla scrittura di GTA 6. Nonostante ciò, ha dichiarato di essere certo che il titolo sarà un grande gioco, pur non essendo frutto della sua visione narrativa. “Ho scritto gli ultimi dieci o undici giochi, credo che il mondo abbia ricevuto abbastanza GTA da parte mia”, ha spiegato Houser in un’intervista ad IGN, aggiungendo che la nuova storia sarà “eccitante” e che non ha dubbi sulla qualità del risultato finale. 🔗 Leggi su Game-experience.it
