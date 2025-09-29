Grottaminarda domani si riunisce il Consiglio comunale

Avellinotoday.it | 29 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Domani si riunisce il consiglio comunale di Grottaminarda. La Presidente del Consiglio Comunale, Virginia Pascucci, ha convocato una seduta ordinaria del consesso per domani, martedì 30 settembre, alle ore 18:00, in prima convocazione, e per mercoledì 1° ottobre, sempre alle ore 18:00, in seconda. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

