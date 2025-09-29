Grottaminarda al via il Check-up day | l' Ordine degli Infermieri porta la salute tra i cittadini
La prevenzione arriva direttamente tra la gente. Domenica 5 ottobre, dalle ore 9:00 alle ore 12:00, il Presidio Sanitario di Via Francesco Flammia a Grottaminarda ospiterà la prima edizione del “Check-up day - Giornata della Prevenzione”, promossa e organizzata dall’Ordine delle Professioni. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it
grottaminarda - check
