Grottaminarda al via il Check-up day | l' Ordine degli Infermieri porta la salute tra i cittadini

Avellinotoday.it | 29 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La prevenzione arriva direttamente tra la gente. Domenica 5 ottobre, dalle ore 9:00 alle ore 12:00, il Presidio Sanitario di Via Francesco Flammia a Grottaminarda ospiterà la prima edizione del “Check-up day - Giornata della Prevenzione”, promossa e organizzata dall’Ordine delle Professioni. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

In questa notizia si parla di: grottaminarda - check

