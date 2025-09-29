Grosseto parco giochi invaso dai rifiuti | Alcol a portata di bambini e sporcizia sparsa a terra

Grosseto, 29 settembre 2025 – “Vi scrivo questa lettera aperta come genitore, prima che come consigliere comunale”. Inizia così la missiva che il consigliere comunale di opposizione Carlo De Martis ha scritto all’amministrazione comunale. “Questa mattina (ieri, ndr) mi sono recato al parco giochi sotto casa, tra via Argento e via Platino, al Verde Maremma, dove frequentemente vado a giocare insieme a mia figlia e dove, purtroppo, altrettanto frequentemente le famiglie si trovano di fronte un contesto sconfortante: sporcizia, lattine, bottiglie di alcolici, vetri rotti e un tappeto di mozziconi di sigarette”. 🔗 Leggi su Lanazione.it

