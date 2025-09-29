Grifoni svedesi in volo per Kiev | ecco i nuovi caccia per l’Ucraina dopo i Mirage e i Falcon

L'Ucraina riceverà i caccia svedesi Gripen. Lo ha confermato il viceministro della Difesa ucraina senza rivelare ulteriori dettagli. I caccia in questione, prodotti dalla Saab, si aggiungeranno ai caccia Mirage di produzione francese e ai caccia Falcon di produzione statunitense che sono stati forniti dagli altri partner della Nato, insieme a un certo numero di MiG-29, piattaforma di produzione russo-sovietica già impiegata dai piloti da caccia di Kiev. L' informazione è stata rilasciata dal generale Ivan Havrylyuk su richiesta di un giornalista, confermando quanto annunciato e messo al vaglio in passato. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

