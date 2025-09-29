grifone poco concreto fermato dal camaiore

SERIE D Un Grosseto che non concretizza, nonostante il possesso di palla superiore agli avversari, viene fermato allo ’Zecchini’, nella quinta giornata del girone d’andata, da un Camaiore dei giovani sceso in Maremma senza alcun timore reverenziale nei confronti dei grossetani e deciso a ben figurare. L’undici di mister Cristiani passa addirittura in vantaggio con un gol di Bongiorni nella ripresa, ma viene agguantato dai padroni di casa con una rete di Regoli nel tempo di recupero. Mister Indiani conferma il modulo 4-2-3-1 ma cambia gli interpreti, mentre mister Cristiani presenta un 4-4-2. Gioco piacevole e buon ritmo nella parte iniziale del primo con gli ospiti che si propongono a viso aperto e che dopo tre minuti si rendono pericolosi con Magazzu la cui conclusione viene respinta dal portiere Marcu in angolo. 🔗 Leggi su Lanazione.it

