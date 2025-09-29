Graziani sorprende tutti | Sono convinto che Vlahovic non andrà via dalla Juventus a gennaio Vi spiego perché
Graziani, ex attaccante ed ora opinionista, ha parlato così della Juventus e di Dusan Vlahovic. Le sue parole sul futuro del serbo. Un addio a gennaio? Niente affatto. Secondo Ciccio” Graziani, il futuro di Dusan Vlahovic è già scritto, ma la sceneggiatura è diversa da quella che molti si aspettano. L’attaccante serbo, secondo l’ex campione del mondo, non lascerà la Juventus nel calciomercato invernale, ma aspetterà la scadenza del contratto per andarsene a parametro zero. La strategia: via a zero per un maxi-ingaggio. Intervenuto a La Nuova DS, Graziani ha offerto la sua lettura, lucida e pragmatica. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
In questa notizia si parla di: graziani - sorprende
“La Sicilia in Piemonte” per il Giro d’Italia: cibo e vino ad un prezzo Sorprendente Piatti della tradizione sicula a 5 euro e degustazioni della cantina siciliana Federico Graziani, uno dei migliori sommelier italiani in circolazione… …il 18 maggio a La Bula si pr - facebook.com Vai su Facebook
Graziani: “Parole di Tudor? Troppo dure, si può sbagliare anche con la tecnologia” - Ciccio Graziani, a Radio Sportiva, ha commentato lo sfogo di Igor Tudor dopo l'operato di Rapuano durante la gara tra il Verona e la Juventus. Da tuttojuve.com
Graziani: "Vlahovic ha avuto zero palloni contro il Verona, non poteva incidere" - Ciccio Graziani a La Domenica Sportiva ha analizzato la prestazione di Vlahovic contro il Verona: “Io analizzo spesso i calciatori davanti, gli attaccanti in modo particolare, ma quante ... Lo riporta tuttojuve.com