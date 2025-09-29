Graziani sorprende tutti | Sono convinto che Vlahovic non andrà via dalla Juventus a gennaio Vi spiego perché

Graziani, ex attaccante ed ora opinionista, ha parlato così della Juventus e di Dusan Vlahovic. Le sue parole sul futuro del serbo. Un addio a gennaio? Niente affatto. Secondo Ciccio” Graziani, il futuro di Dusan Vlahovic è già scritto, ma la sceneggiatura è diversa da quella che molti si aspettano. L’attaccante serbo, secondo l’ex campione del mondo, non lascerà la Juventus nel calciomercato invernale, ma aspetterà la scadenza del contratto per andarsene a parametro zero. La strategia: via a zero per un maxi-ingaggio. Intervenuto a La Nuova DS, Graziani ha offerto la sua lettura, lucida e pragmatica. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

