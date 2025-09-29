Grande Fratello ha ufficializzato soltanto cinque concorrenti della nuova edizione del reality, mantenendo top secret il resto del cast. Top secret per il GF ma non per Davide Maggio che è in grado di anticipare l’identità di un’altra gieffina, pronta ad abitare la casa: Grazia Kendi. Chi è Grazia Kendi. 25 anni milanese, Grazia Kendi è nata a Milano il 21 maggio del 2000. Attiva sui social, come d’altronde il resto della sua generazione, in cui mostra orgogliosa il suo fisico di bella e giovane donna e qualche posa per delle campagne promozionali. Tutte le foto di Grazia Kendi. 1 di 5 Grazia Kendi 2 di 5 Grazia Kendi 3 di 5 Grazia Kendi Guarda tutte le foto Il carattere non sembra mancarle, a giudicare da uno dei suoi ‘mantra’: Viso angelico solo con chi lo merita, per il resto serpe nera. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it

© Davidemaggio.it - Grazia Kendi al Grande Fratello 2025