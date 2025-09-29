Grazia Kendi al Grande Fratello 2025
Grande Fratello ha ufficializzato soltanto cinque concorrenti della nuova edizione del reality, mantenendo top secret il resto del cast. Top secret per il GF ma non per Davide Maggio che è in grado di anticipare l’identità di un’altra gieffina, pronta ad abitare la casa: Grazia Kendi. Chi è Grazia Kendi. 25 anni milanese, Grazia Kendi è nata a Milano il 21 maggio del 2000. Attiva sui social, come d’altronde il resto della sua generazione, in cui mostra orgogliosa il suo fisico di bella e giovane donna e qualche posa per delle campagne promozionali. Tutte le foto di Grazia Kendi. 1 di 5 Grazia Kendi 2 di 5 Grazia Kendi 3 di 5 Grazia Kendi Guarda tutte le foto Il carattere non sembra mancarle, a giudicare da uno dei suoi ‘mantra’: Viso angelico solo con chi lo merita, per il resto serpe nera. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it
In questa notizia si parla di: grazia - kendi
Grande Fratello: l'ex fidanzata di Olly in lizza per entrare nel cast - La macchina del Grande Fratello è già al lavoro per selezionare i concorrenti della nuova edizione e, secondo quanto riportato da Gabriele Parpiglia nella rubrica Chicchi di gossip, tra i possibili ... Come scrive it.blastingnews.com
Grande Fratello, Shaila Gatta festeggia il compleanno ma invita solo un'ex gieffina - Shaila Gatta festeggia il suo compleanno ma sembra aver rotto con tutti i concorrenti del Grande Fratello tranne una. Da comingsoon.it