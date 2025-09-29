Grave lutto per Lukaku | è morto il padre
Lo straziante messaggio del calciatore del Napoli: "La vita non sarà più la stessa" L'Identità. 🔗 Leggi su Lidentita.it
Lukaku straziato dal dolore, morto il papà: "Non sarà lo stesso senza di te" - L'attaccante del Napoli, colpito da un grave lutto, ha voluto ricordare il suo genitore con un toccante messaggio su Instagram ... Da corrieredellosport.it
Grave lutto per Lukako, morto il padre Roger. Lo sfogo: "La vita non sarà più la stessa" - Il calciatore belga deciso di eliminare tutti i suoi post su Instagram, lasciandone solo uno in ricordo del genitore ... Come scrive msn.com