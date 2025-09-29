Grave lutto per l’ex Inter Javier Zanetti | l’addio straziante

– Un legame forte, costruito su radici familiari e valori trasmessi con discrezione. Dietro la carriera di uno dei calciatori più amati e simbolici della storia dell’Inter, c’è sempre stato un punto fermo: la presenza costante della famiglia. Non solo il sostegno della moglie Paula, ma anche la voce paterna che lo ha guidato nei momenti di difficoltà e lo ha incoraggiato quando il sogno di diventare calciatore sembrava allontanarsi. Oggi, quel sostegno si trasforma in memoria. Perché nelle ultime ore il club nerazzurro ha annunciato con dolore la scomparsa di una figura molto cara, che ha segnato in profondità la vita di Javier Zanetti, ex capitano e attuale vicepresidente dell’Inter. 🔗 Leggi su Tvzap.it © Tvzap.it - Grave lutto per l’ex Inter Javier Zanetti: l’addio straziante

In questa notizia si parla di: grave - lutto

Grave lutto nella musica, la cantante perde la sua battaglia contro la malattia

Grave lutto per Stash: il tragico annuncio durante il tour dei The Kolors

Grave lutto per Stash dei The Kolors, la terribile notizia è arrivata durante il tour

#Inter, grave lutto per Javier #Zanetti: è morto il padre Rodolfo - X Vai su X

"Ciao, salutami papà". Emma, un altro grave lutto in famiglia: il triste annuncio poco fa (FOTO) - facebook.com Vai su Facebook

Lutto per Javier Zanetti e Romelu Lukaku: addio ai papà Roger e Rodolfo - Il vicepresidente dell'Inter, Javier Zanetti, e l'attaccante del Napoli, Romelu Lukaku, piangono la morte dei rispettivi papà ... Si legge su it.blastingnews.com

Calcio in lutto: il comunicato dell’Inter per Zanetti - Terribile notizia per il mondo del calcio italiano e per la famiglia Zanetti, perché è stata l'Inter a fare una rivelazione molto importante in merito a quanto accaduto ... Segnala calciotoday.it