Grave incidente stradale a pochi metri dal Bosco di Capodimonte | muore 61enne

Grave incidente stradale che ha visto coinvolte, oggi, lunedì 29 settembre, due automobili e una moto a Capodimonte nei pressi di via Miano. Le due persone che erano in sella al mezzo a due ruote sono rimaste ferite e sono state trasportate d'urgenza al Cto dopo l'arrivo dell'ambulanza del 118. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

In questa notizia si parla di: grave - incidente

Incidente sulla Agrigento - Raffadali, scontro fra due auto: un ferito grave

Grave incidente: muore motociclista all’uscita del tunnel di Arco Felice

Grave incidente in Brianza: si sente male e perde il controllo dell'auto. Elicottero in azione

Grave #incidente in #autostrada #A1 tra #Modena e #ReggioEmilia: #traffico bloccato e lunghe #code - X Vai su X

Alessandro Munerato muore a 28 anni nell'incidente in moto contro un'auto: ferita in modo grave la ragazza 22enne che viaggiava con lui - facebook.com Vai su Facebook

Grave incidente stradale a pochi metri dal Bosco di Capodimonte: uno dei due feriti è in fin di vita - Grave incidente stradale che ha visto coinvolte, oggi, lunedì 29 settembre, due automobili e una moto a Capodimonte nei pressi di via Miano. Riporta napolitoday.it

Grave incidente a Capodimonte: scontro tra due auto e uno scooter, un morto e un ferito - L'incidente stradale accaduto stamani, è avvenuto poco distante da Porta Miano (uno degli ingressi del bosco di Capodimonte), il punto in cui alle 9,30 di domenica, un giorno fa, il 33enne Umberto ... Scrive napoli.repubblica.it