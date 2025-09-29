Grave incidente in moto a Indicatore | 19enne ricoverato alle Scotte

È successo poco dopo le 19 di ieri, domenica 28 settembre, lungo la strada in località Indicatore, alla periferia di Arezzo. Un ragazzo di 19 anni è rimasto gravemente ferito in seguito a un incidente con la moto. Sul posto sono intervenuti i soccorsi del 118 dell’Asl Toscana sud est: auto infermierizzata da Arezzo, ambulanza della Misericordia e forze dell’ordine. Per il giovane era stato allertato anche l’elisoccorso regionale Pegaso 3, ma il trasferimento è stato effettuato con l’ambulanza, con a bordo l’infermiere. Il ragazzo è stato trasportato in codice 3 all’ospedale Le Scotte di Siena. L'articolo proviene da Arezzo News - L'Ortica. 🔗 Leggi su Lortica.it

