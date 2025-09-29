Grande masso cade su ferrovia e poi in strada nel Lecchese

29 set 2025

Un masso di notevoli dimensioni si è staccato dal monte San Martino, tra gli abitati di Lecco e Abbadia Lariana, finendo sulla ferrovia e poi sulla statale 36. 🔗 Leggi su Tg24.sky.it

