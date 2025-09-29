Grande masso cade su ferrovia e poi in strada nel Lecchese

Un masso di notevoli dimensioni si è staccato dal monte San Martino, tra gli abitati di Lecco e Abbadia Lariana, finendo sulla ferrovia e poi sulla statale 36. 🔗 Leggi su Tg24.sky.it © Tg24.sky.it - Grande masso cade su ferrovia e poi in strada nel Lecchese

Prima il botto, poi gli airbag che scoppiano e il masso che striscia per tutta la via. Oggi pomeriggio intorno alle 14:40 in via San Michele del Carso 19 (Porta Vercellina/San Vittore), si è verificato un incidente con il pavè: un grosso masso è stato sollevato dalla r - facebook.com Vai su Facebook

