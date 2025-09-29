Grande Fratello story | i 25 anni del reality che ha cambiato la televisione

Webmagazine24.it | 29 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

(Adnkronos) – Quando il 14 settembre 2000 la Porta Rossa si aprì per la prima volta, nessuno poteva immaginare che quel programma trasmesso da Canale 5 non sarebbe stato solo un reality, ma uno specchio, una lente, a volte un megafono, attraverso cui l’Italia avrebbe guardato se stessa. Nel corso di 25 edizioni, abbiamo visto il . Nessun post correlato. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: grande - fratello

Zae friedrich e il grande fratello: non volevo combattere, ma dovevo

Grande Fratello: i casting, dove si terranno nel weekend

Grande Fratello Vip, a rischio l’edizione condotta da Alfonso Signorini: il motivo

grande fratello story 25Grande Fratello story: i 25 anni del reality che ha cambiato la televisione - Quando il 14 settembre 2000 la Porta Rossa si aprì per la prima volta, nessuno poteva immaginare che quel programma trasmesso da Canale 5 non sarebbe stato solo un reality, ma uno specchio, una lente, ... Secondo adnkronos.com

grande fratello story 25Grande Fratello 2025: tutto quello che c’è da sapere sulla nuova edizione - Grande Fratello 2025: cast, concorrenti, opinionisti, quante puntate, casa, come si vota e streaming del reality in onda su Canale 5 ... Segnala tpi.it

Cerca Video su questo argomento: Grande Fratello Story 25