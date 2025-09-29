Grande Fratello stasera su Canale 5 il debutto di Simona Ventura | anticipazioni del 29 settembre
Tra volti nuovi e storie sorprendenti, la prima puntata metterà al centro le emozioni dei concorrenti e qualche mistero, come la sparizione del video ufficiale di Matteo Jonas. Stasera, lunedì 29 settembre, debutta in prima serata su Canale 5 la nuova edizione del Grande Fratello, tra novità assolute e sorprese per festeggiare i 25 anni del format in Italia. La conduzione è affidata a Simona Ventura, al suo primo ruolo alla guida del reality prodotto da Endemol Shine Italy. I tre ex gieffini che affiancheranno Simona Ventura Questa edizione speciale punta a mettere al centro storie autentiche e la vita dei concorrenti, con uno sguardo attento alle emozioni e alle esperienze personali. 🔗 Leggi su Movieplayer.it
In questa notizia si parla di: grande - fratello
Zae friedrich e il grande fratello: non volevo combattere, ma dovevo
Grande Fratello: i casting, dove si terranno nel weekend
Grande Fratello Vip, a rischio l’edizione condotta da Alfonso Signorini: il motivo
Il Grande Fratello è pronto a ripartire nel segno di un ritorno alle origini. Tre gli opinionisti in studio, che sono amatissimi ex concorrenti: ecco chi sono - facebook.com Vai su Facebook
Noi così e da domani siamo pronti a vivere nuove emozioni Grande Fratello - L’inizio è disponibile in esclusiva su Mediaset Infinity #GrandeFratello - X Vai su X
Grande Fratello (poco) NIP, anticipazioni: nuovi concorrenti, grandi ritorni e prima bufera sul cast. Cosa vedremo stasera - Oggi lunedì 29 settembre 2025 inizia la nuova edizione dello storico reality show di Canale 5: gli opinionisti, la programmazione e cosa vedremo stasera ... Lo riporta libero.it
Grande Fratello 2025 con Simona Ventura stasera su Canale 5: concorrenti, novità ed opinionisti - Simona Ventura è pronta a dare il via alla nuova edizione del Grande Fratello 2025: concorrenti, opinionisti e novità della prima puntata! Come scrive superguidatv.it