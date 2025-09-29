Grande Fratello stasera su Canale 5 il debutto di Simona Ventura | anticipazioni del 29 settembre

Tra volti nuovi e storie sorprendenti, la prima puntata metterà al centro le emozioni dei concorrenti e qualche mistero, come la sparizione del video ufficiale di Matteo Jonas. Stasera, lunedì 29 settembre, debutta in prima serata su Canale 5 la nuova edizione del Grande Fratello, tra novità assolute e sorprese per festeggiare i 25 anni del format in Italia. La conduzione è affidata a Simona Ventura, al suo primo ruolo alla guida del reality prodotto da Endemol Shine Italy. I tre ex gieffini che affiancheranno Simona Ventura Questa edizione speciale punta a mettere al centro storie autentiche e la vita dei concorrenti, con uno sguardo attento alle emozioni e alle esperienze personali. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

