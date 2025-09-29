Grande Fratello Simona Ventura | Il mio cuore batte forte La miglior conduttrice italiana per me adesso è

Comingsoon.it | 29 set 2025

Simona Ventura racconta le emozioni prima del debutto alla guida della nuova edizione del Grande Fratello e svela il suo pensiero sulle altre conduttrici: da Veronica Gentili a Maria De Filippi fino a Silvia Toffanin. 🔗 Leggi su Comingsoon.it

