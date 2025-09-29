Grande Fratello quando va in onda e quanto dura ogni puntata

Milano, 29 settembre 2025 – Quando va in onda il Grande Fratello? Verrebbe da dire “il lunedì in Prima serata”. Come da consolidata e collaudata tradizione per quanto riguarda il reality show più longevo della tv italiana. Il programma condotto da Simona Ventura, e che in questa edizione vede un cast totalmente formato da “nip” ovvero inquilini che non sono noti al grande pubblico e che non hanno un seguito massiccio sui social network, prende il via oggi lunedì 29 settembre. Per questa nuova edizione si è pensato anzitutto a un sistema di televoto differente rispetto a quello delle ultime edizioni condotte da Alfonso Signorini: niente voti social o di altro genere, il pubblico può decidere quale inquilino salvare o eliminare soltanto televotando attraverso sms, quindi a pagamento, o app di Mediaset Infinity. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

