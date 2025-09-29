Grande Fratello parla Nikita Pelizon | Nella mia edizione alcune dinamiche sono state tossiche

Comingsoon.it | 29 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Nikita Pelizon tra musica, vita privata e il ricordo del Grande Fratello: "Agli aspiranti vincitori dico: siate umani". 🔗 Leggi su Comingsoon.it

grande fratello parla nikita pelizon nella mia edizione alcune dinamiche sono state tossiche

© Comingsoon.it - Grande Fratello, parla Nikita Pelizon: "Nella mia edizione, alcune dinamiche sono state tossiche"

In questa notizia si parla di: grande - fratello

Zae friedrich e il grande fratello: non volevo combattere, ma dovevo

Grande Fratello: i casting, dove si terranno nel weekend

Grande Fratello Vip, a rischio l’edizione condotta da Alfonso Signorini: il motivo

grande fratello parla nikitaGrande Fratello, parla Nikita Pelizon: "Nella mia edizione, alcune dinamiche sono state tossiche" - Nikita Pelizon tra musica, vita privata e il ricordo del Grande Fratello: "Agli aspiranti vincitori dico: siate umani" ... Da comingsoon.it

grande fratello parla nikitaGrande Fratello, Nikita Pelizon: “Dagli uomini spesso sono stata considerata un trofeo da conquistare, io invece mi aspettavo che…” - ”. Lo riporta isaechia.it

Cerca Video su questo argomento: Grande Fratello Parla Nikita