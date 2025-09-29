Grande Fratello news e anticipazioni | cosa aspettarsi dalla puntata di stasera
Ci siamo. È tutto pronto per la prima puntata del Grande Fratello. Questa sera, a partire dalle 21.25, torna su Canale 5 l’appuntamento con il “papà” di tutti i reality che, giunto alla sua venticinquesima edizione, tornerà a tenere compagnia al pubblico fedelissimo al programma con tantissime novità. Un ritorno alle origini che vedrà alla conduzione per la prima volta in assoluto Simona Ventura. Un’edizione che celebra i 25 anni del reality più longevo della televisione italiana. In studio ad affiancare Simona Ventura, ci sarà un trio d’eccezione. Stiamo parlando di tre ex storici gieffini: Cristina Plevani (la vincitrice della primissima edizione del reality e reduce dall’esperienza dell’ Isola dei Famosi che l’ha vista trionfare), Floriana Secondi (vincitrice della terza edizione) e Ascanio Pacelli (concorrente della quarta edizione in cui ha conosciuto la moglie Katia Pedrotti). 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
grande - fratello
