Grande Fratello ma quanti tatuaggi ha Anita? Ve lo diciamo noi!

Altro che ingresso in sordina: al Grande Fratello 2025 tutti hanno già gli occhi addosso ad Anita Mazzotta. Piercing, look alternativo e un dettaglio che non passa inosservato: il corpo pieno di tatuaggi. E sui social la domanda è diventata un tormentone: ma quanti ne ha davvero? La risposta è che il numero preciso resta un mistero, ma a occhio nudo si capisce che i tatuaggi superano ampiamente la decina. Braccia, spalle, clavicole: ogni zona racconta un pezzo della sua storia personale. Qualcuno ha già provato a contarli durante le dirette, ma è praticamente impossibile: i tattoo di Anita sono un puzzle in continua evoluzione.

