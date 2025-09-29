grande fratello il meglio e il peggio della puntata del 29 settembre

Grande Fratello, al via la prima puntata della nuova edizione: ecco cos’è accaduto tra TOP e FLOP. È tornato il Grande Fratello. Ma stavolta, con un volto nuovo e uno spirito antico. La prima puntata della nuova edizione del reality show più longevo della TV italiana è andata in onda lunedì 29 settembre su Canale 5, con la conduzione, per la prima volta, di Simona Ventura. Vestita di grinta ed eleganza, Simona Ventura ha fatto il suo ingresso nello studio affermando: “Voglio ringraziare chi ha condotto il GF per sei anni. Grazie Alfonso Signorini per i tuoi messaggi e per la tua vicinanza”. Leggi anche È finita tra Pamela Camassa e Filippo Bisciglia La prima concorrente a varcare la porta rossa è stata Anita, seguita da Donatella, e poi Omer. 🔗 Leggi su 361magazine.com

