Grande Fratello Francesco Rana | un vigile urbano tra i nuovi concorrenti della Casa
Agente della polizia locale di Giovinazzo, 29 anni, appassionato di sport e spettacolo. È tra i nuovi volti scelti da Simona Ventura per la nuova edizione del reality. Ecco il suo profilo. A poche ore dall'inizio del reality show, il cast del Grande Fratello, condotto da Simona Ventura, si arricchisce di un altro nome a sorpresa. Dopo le indiscrezioni su Grazia Kendi, spunta l'ingresso di Francesco Rana, giovane agente della polizia locale di Giovinazzo, pronto a mettersi alla prova nella Casa più spiata d'Italia. Francesco Rana: età, origini e passioni Come anticipato da Davide Maggio, il nuovo concorrente pugliese, secondo quanto si legge sul portale, infatti, Francesco Rana è nato a Terlizzi, in provincia di Bari, nel 1996, lo scorso 23 settembre ha festeggiato i 29 anni. 🔗 Leggi su Movieplayer.it
In questa notizia si parla di: grande - fratello
Zae friedrich e il grande fratello: non volevo combattere, ma dovevo
Grande Fratello: i casting, dove si terranno nel weekend
Grande Fratello Vip, a rischio l’edizione condotta da Alfonso Signorini: il motivo
Countdown finito: prove, microfoni accesi ed emozioni pronte ad esplodere #GrandeFratello vi aspetta questa sera su #Canale5 e Mediaset Infinity - X Vai su X
Il Grande Fratello è pronto a ripartire nel segno di un ritorno alle origini. Tre gli opinionisti in studio, che sono amatissimi ex concorrenti: ecco chi sono - facebook.com Vai su Facebook
Grande Fratello, Francesco Rana: un vigile urbano tra i nuovi concorrenti della Casa - Agente della polizia locale di Giovinazzo, 29 anni, appassionato di sport e spettacolo. Secondo movieplayer.it
Grande Fratello, Grazia Kendi e Francesco Rana sono i nuovi concorrenti del reality - Oramai fra poche ore le porte della Casa più spiata d'Italia apriranno i battenti. Come scrive isaechia.it