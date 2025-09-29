Grande Fratello Francesco Rana | un vigile urbano tra i nuovi concorrenti della Casa

Agente della polizia locale di Giovinazzo, 29 anni, appassionato di sport e spettacolo. È tra i nuovi volti scelti da Simona Ventura per la nuova edizione del reality. Ecco il suo profilo. A poche ore dall'inizio del reality show, il cast del Grande Fratello, condotto da Simona Ventura, si arricchisce di un altro nome a sorpresa. Dopo le indiscrezioni su Grazia Kendi, spunta l'ingresso di Francesco Rana, giovane agente della polizia locale di Giovinazzo, pronto a mettersi alla prova nella Casa più spiata d'Italia. Francesco Rana: età, origini e passioni Come anticipato da Davide Maggio, il nuovo concorrente pugliese, secondo quanto si legge sul portale, infatti, Francesco Rana è nato a Terlizzi, in provincia di Bari, nel 1996, lo scorso 23 settembre ha festeggiato i 29 anni. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

