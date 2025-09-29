Grande Fratello ex gieffini riuniti per le nozze di Luca Calvani i presenti

Grande Fratello, Luca Calvani, nozze da sogno: il matrimonio che ha riunito gli ex gieffini. Un matrimonio che è diventato molto più di una cerimonia: quello di Luca Calvani è stato un vero e proprio evento spettacolare, capace di riunire tanti volti noti della televisione italiana e, in particolare, gli ex concorrenti del Grande Fratello. Leggi anche  “La Ruota della Fortuna” per la prima volta una concorrente si aggiudica la busta contenente 200.000 euro L’attore e conduttore, amato dal pubblico per la sua ironia e il suo carisma, ha scelto di celebrare le nozze in una cornice raffinata ma intima, lontana dall’eccesso, valorizzando il legame autentico con il suo compagno e con gli amici di sempre. 🔗 Leggi su 361magazine.com

