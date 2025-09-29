Grande Fratello dentro la nuova Casa di Simona Ventura | ecco i primi nomi e le novità
«Un ritorno al futuro». Con questa dichiarazione-manifesto Simona Ventura inaugura la sua prima volta alla guida del Grande Fratello, che riparte stasera su Canale 5 per celebrare i 25 anni del format in Italia. Quattordici anni dopo l’ultima esperienza da conduttrice di un reality, SuperSimo torna con la sua cifra: autenticità, leggerezza e grinta. «La parola d’ordine sarà verità», sottolinea, e mai come oggi il pubblico sembra desiderare esattamente questo: meno costruzioni, più sostanza. Ventura e la nuova ricetta del GF. «Ho sempre difeso i miei concorrenti e continuerò a farlo: un conduttore deve proteggerli, sono il suo tesoro», racconta Ventura. 🔗 Leggi su Panorama.it
