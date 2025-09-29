Grande Fratello chi è Grazia Kendi? Vita età e curiosità della nuova concorrente
Salgono a sei i concorrenti ufficiali del Grande Fratello: nella casa entrerà anche Grazia Kendi: ecco cosa sappiamo di lei alla vigilia dell'accensione delle luci nella Casa più spiata d'Italia. L'attesa è finita: questa sera prende ufficialmente il via la nuova edizione del Grande Fratello, che per la prima volta vedrà al timone Simona Ventura. Il reality show cult è pronto a tornare con nuove storie, nuove dinamiche e soprattutto un cast che, fino all'ultimo, la produzione ha cercato di mantenere segreto per alimentare la curiosità del pubblico. Nelle ultime ore, però, Davide Maggio ha svelato un nome a sorpresa che va ad arricchire la rosa degli inquilini: si tratta di Grazia Kendi, nuova concorrente ufficiale della Casa più spiata d'Italia. 🔗 Leggi su Movieplayer.it
