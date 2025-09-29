Grande Fratello al via la nuova edizione condotta da Simona Ventura
Grande Fratello, Simona Ventura pronta al debutto con la nuova edizione: si parte lunedì 29 settembre, in prima serata su Canale 5 tra novità assolute e tante sorprese. Lunedì 29 settembre al via in prima serata su Canale 5 la nuova edizione di Grande Fratello tra novità assolute e tante sorprese. La conduzione è affidata a Simona Ventura. La conduttrice arriva, per la prima volta, alla guida del reality prodotto da Endemol Shine Italy, lo fa in un’edizione speciale che celebra i 25 anni del format in Italia e rimette al centro le storie autentiche. In studio, con la conduttrice, ci sarà un panel di ex gieffini composto da Ascanio Pacelli, Cristina Plevani e Floriana Secondi che porteranno la loro voce, il loro sguardo e la loro sensibilità a sostegno dei nuovi concorrenti. 🔗 Leggi su Spettacolo.eu
