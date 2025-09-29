GRANDE FRATELLO | 25 ANNI DI REALITY SIMONA VENTURA CAST DAYTIME INVADE OGNI RETE

Bubinoblog | 29 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Lunedì 29 settembre al via in prima serata su Canale 5 la nuova edizione di “Grande Fratello” con Simona Ventura tra novità assolute e tante sorprese. La conduzione è affidata a Simona Ventura. La conduttrice arriva, per la prima volta, alla guida del reality prodotto da Endemol Shine Italy, lo fa in un’edizione speciale che celebra i 25 anni del format in Italia e rimette al centro le storie autentiche. Qui l’intervista della Ventura a Le Iene alla vigilia del GF. In studio, con la conduttrice, ci sarà un panel di ex gieffini composto da Ascanio Pacelli,  Cristina Plevani  e  Floriana Secondi  che porteranno la loro voce, il loro sguardo e la loro sensibilità a sostegno dei nuovi concorrenti. 🔗 Leggi su Bubinoblog

