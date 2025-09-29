GRANDE FRATELLO | 25 ANNI DI REALITY SIMONA VENTURA CAST DAYTIME INVADE OGNI RETE
Lunedì 29 settembre al via in prima serata su Canale 5 la nuova edizione di “Grande Fratello” con Simona Ventura tra novità assolute e tante sorprese. La conduzione è affidata a Simona Ventura. La conduttrice arriva, per la prima volta, alla guida del reality prodotto da Endemol Shine Italy, lo fa in un’edizione speciale che celebra i 25 anni del format in Italia e rimette al centro le storie autentiche. Qui l’intervista della Ventura a Le Iene alla vigilia del GF. In studio, con la conduttrice, ci sarà un panel di ex gieffini composto da Ascanio Pacelli, Cristina Plevani e Floriana Secondi che porteranno la loro voce, il loro sguardo e la loro sensibilità a sostegno dei nuovi concorrenti. 🔗 Leggi su Bubinoblog
In questa notizia si parla di: grande - fratello
Zae friedrich e il grande fratello: non volevo combattere, ma dovevo
Grande Fratello: i casting, dove si terranno nel weekend
Grande Fratello Vip, a rischio l’edizione condotta da Alfonso Signorini: il motivo
Noi così e da domani siamo pronti a vivere nuove emozioni Grande Fratello - L’inizio è disponibile in esclusiva su Mediaset Infinity #GrandeFratello - X Vai su X
Il conduttore parla anche del ritorno al "Grande Fratello" - facebook.com Vai su Facebook
Tutti i vincitori del Grande Fratello, da Cristina Plevani a Jessica Morlacchi: ecco che fine hanno fatto - Non tutti i vincitori del Grande Fratello hanno inaugurato una carriera all'interno del mondo dello spettacolo. Da style.corriere.it
Grande Fratello, Salvo Veneziano contro Cristina Plevani: "Opinionista? Non è capace" - Salvo Veneziano contro la vincitrice della prima edizione Cristina Plevani. Da gazzetta.it