Grande Fratello 2025 via all’edizione dei 25 anni con Simona Ventura e un cast di volti sorprendenti
È partita l’edizione numero 25 del Grande Fratello, e quest’anno lo storico reality di Canale 5 si veste di festa con una conduzione del tutto nuova. A guidare la Casa più spiata d’Italia c’è infatti Simona Ventura, al suo debutto assoluto nel format che ha segnato un’epoca della televisione italiana. Accanto a lei un trio di opinionisti dal sapore nostalgico e un po’ irriverente: Cristina Plevani, Ascanio Pacelli e Floriana Secondi, tre volti che hanno scritto pagine di storia del programma e che tornano ora per osservare e giudicare i nuovi concorrenti. I concorrenti della nuova edizione. Il cast si apre con dodici protagonisti, sei uomini e sei donne, tutti rigorosamente “non vip”. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it
