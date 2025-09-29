Il Grande Fratello 2025 riapre i battenti questa sera, lunedì 29 settembre, in prima serata su Canale 5. Dopo 25 anni e 18 edizioni, il reality più longevo della televisione italiana torna con una formula rinnovata, una nuova conduzione e un cast ricco di storie da raccontare. Alla guida dell’edizione 2025, per la prima volta, c’è Simona Ventura, che promette una versione "leggera, divertente, ma anche profonda" del programma. Un’edizione “back to the future”. SuperSimo non nasconde l’emozione e un pizzico di timore nel tornare alla conduzione di un reality show in diretta, a 14 anni dalla sua ultima esperienza con L’Isola dei Famosi: " All’inizio mi sono chiesta: sarà come andare in bicicletta? Ma ora sono carica a mille ", ha dichiarato. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Grande Fratello 2025, tutto quello che c'è da sapere