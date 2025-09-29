Grande Fratello 2025 tutto quello che c' è da sapere
Il Grande Fratello 2025 riapre i battenti questa sera, lunedì 29 settembre, in prima serata su Canale 5. Dopo 25 anni e 18 edizioni, il reality più longevo della televisione italiana torna con una formula rinnovata, una nuova conduzione e un cast ricco di storie da raccontare. Alla guida dell’edizione 2025, per la prima volta, c’è Simona Ventura, che promette una versione "leggera, divertente, ma anche profonda" del programma. Un’edizione “back to the future”. SuperSimo non nasconde l’emozione e un pizzico di timore nel tornare alla conduzione di un reality show in diretta, a 14 anni dalla sua ultima esperienza con L’Isola dei Famosi: " All’inizio mi sono chiesta: sarà come andare in bicicletta? Ma ora sono carica a mille ", ha dichiarato. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
In questa notizia si parla di: grande - fratello
Zae friedrich e il grande fratello: non volevo combattere, ma dovevo
Grande Fratello: i casting, dove si terranno nel weekend
Grande Fratello Vip, a rischio l’edizione condotta da Alfonso Signorini: il motivo
Il Grande Fratello è pronto a ripartire nel segno di un ritorno alle origini. Tre gli opinionisti in studio, che sono amatissimi ex concorrenti: ecco chi sono - facebook.com Vai su Facebook
Noi così e da domani siamo pronti a vivere nuove emozioni Grande Fratello - L’inizio è disponibile in esclusiva su Mediaset Infinity #GrandeFratello - X Vai su X
Grande Fratello 2025: al via una nuova edizione. Tutto quello che c'è da sapere - Il Grande Fratello 2025 riapre i battenti lunedì 29 settembre in prima serata su Canale 5, con tante novità che segnano una svolta significativa nel format. Si legge su ilgiornale.it
Grande Fratello 2025: novità, cast, anticipazioni, tutto quello che c'è da sapere - Con tante novità, a partire dalla conduzione affidata a Simona Ventura. Riporta corriere.it