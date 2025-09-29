Grande Fratello 2025: concorrenti, cast, conduttrice, opinionisti, casa, location, nomination, eliminati, diretta, canale, quante puntate, durata, come si vota e streaming. Inizia il Grande Fratello 2025. Il reality di Canale 5, giunto alla sua 19esima edizione, festeggia quest’anno i 25 anni di storia e torna con persone comuni e le loro storie personali. Un’edizione da non perdere, quindi, molto simile a quelle delle origini, che parte lunedì 29 settembre 2025 con la grande novità della conduzione di Simona Ventura. Un cast tutto nuovo, composto da concorrenti nip, che potremo seguire h24 nelle loro avventure all’interno della casa. 🔗 Leggi su Tpi.it

© Tpi.it - Grande Fratello 2025: tutto quello che c’è da sapere sulla nuova edizione