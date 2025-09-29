grande fratello 2025 tutti i concorrenti della prima puntata

Grande Fratello ha ufficializzato cinque concorrenti e Davide Maggio ha fatto il resto svelando in anteprima il cast che da questa sera, lunedì 29 settembre 2025, abiterà la casa del reality di Canale 5. Come si suol dire, ce n’è per tutti i gusti: da Nord a Sud dell’Italia, giovani e meno giovani, persone comuni alcune e meno comuni altre, perfetti sconosciuti ma anche madre e figlio. Ricapitolando, ecco chi entra al GF nella prima puntata: Matteo Azzali. Francesca Carrara. Giulio Carotenuto. Domenico D’alterio. Simone De Bianchi. Omer Elomari. Grazia Kendi. Anita Mazzotta. Donatella Mercoledisanto. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it

