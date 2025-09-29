Grande Fratello 2025 streaming e diretta tv | dove vedere la prima puntata
. Stasera, lunedì 29 settembre 2025, alle ore 21,35 su Canale 5 va in onda la prima puntata del Grande Fratello 2025. Si tratta della 19esima edizione del reality, condotto per la prima volta da Simona Ventura. Novità anche tra gli opinionisti, che per festeggiare i 25 anni di storia del reality sono tre ex concorrenti: Ascanio Pacelli, Cristina Plevani e Floriana Secondi. In tutto una ventina di concorrenti che entreranno nella nuova Casa per contendersi il montepremi di 100mila euro. Al centro storie di persone comuni, per un ritorno alle origini del reality. 🔗 Leggi su Tpi.it
In questa notizia si parla di: grande - fratello
Zae friedrich e il grande fratello: non volevo combattere, ma dovevo
Grande Fratello: i casting, dove si terranno nel weekend
Grande Fratello Vip, a rischio l’edizione condotta da Alfonso Signorini: il motivo
Countdown finito: prove, microfoni accesi ed emozioni pronte ad esplodere #GrandeFratello vi aspetta questa sera su #Canale5 e Mediaset Infinity - X Vai su X
Il Grande Fratello è pronto a ripartire nel segno di un ritorno alle origini. Tre gli opinionisti in studio, che sono amatissimi ex concorrenti: ecco chi sono - facebook.com Vai su Facebook
Grande Fratello 2025 streaming e diretta tv: dove vedere la prima puntata - Grande Fratello 2025 streaming e diretta tv: dove vedere la prima puntata in onda stasera, 29 settembre 2025. Come scrive tpi.it
Grande Fratello 2025: tutto quello che c’è da sapere sulla nuova edizione - Grande Fratello 2025: cast, concorrenti, opinionisti, quante puntate, casa, come si vota e streaming del reality in onda su Canale 5 ... Riporta tpi.it