Grande Fratello 2025 | quante puntate durata e quando finisce

. Quante puntate sono previste per la nuova edizione del Grande Fratello 2025, in onda dal 29 settembre con la conduzione di Simona Ventura? Ve lo diciamo subito: non si conosce la durata di questa edizione, e di conseguenza non si conosce la data della finale. Simona Ventura ha spiegato però che non dovrebbe essere un’edizione extralarge come le ultime. Nello spirito di questo ritorno alle origini, l’intenzione sarebbe quella di fermarsi a 100 giorni, proprio come accadeva nelle prime edizioni. Non è escluso però che potrebbe allungarsi se gli ascolti dovessero essere buoni. 🔗 Leggi su Tpi.it

