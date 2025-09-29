Grande Fratello 2025 | quando inizia cast concorrenti e anticipazioni

Adesso l'attesa è finita. Torna, stasera lunedì 29 settembre, il Grande Fratello. Tuttavia, in una veste nuova. O meglio: il Grande Fratello torna al passato e quest'anno si presenta in due modi: con la versione VIP (o Gold, da gennaio con Alfonso Signorini) o con quella “nip” condotta da Simona. 🔗 Leggi su Today.it

Zae friedrich e il grande fratello: non volevo combattere, ma dovevo

Grande Fratello: i casting, dove si terranno nel weekend

Grande Fratello Vip, a rischio l’edizione condotta da Alfonso Signorini: il motivo

Il Grande Fratello è pronto a ripartire nel segno di un ritorno alle origini. Tre gli opinionisti in studio, che sono amatissimi ex concorrenti: ecco chi sono

Noi così e da domani siamo pronti a vivere nuove emozioni Grande Fratello - L'inizio è disponibile in esclusiva su Mediaset Infinity #GrandeFratello

“Grande Fratello 2025”: quando inizia, concorrenti, opinionisti e durata - Il programma più longevo della televisione compie 25 anni e torna con persone comuni e le loro storie personali. Lo riporta sorrisi.com

Cast, primi concorrenti e opinionisti del “Grande Fratello 2025” di Simona Ventura, al via da stasera - Il reality che 25 anni fa ha cambiato i destini della televisione ricomincia in mano a una conduttrice d’eccezione: Simona ... iodonna.it scrive