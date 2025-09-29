il debutto del grande fratello 2025 su canale 5: anticipazioni e protagonisti. Il 29 settembre rappresenta un momento importante nel panorama dei reality italiani, con la messa in onda della prima puntata del Grande Fratello 2025. L’evento segna il ritorno di un format amatissimo dal pubblico, condotto quest’anno da una delle figure più apprezzate nel settore televisivo: Simona Ventura. La serata promette emozioni e sorprese, grazie anche alla presenza di un team di commentatori d’eccezione. la conduzione di simona ventura e il team di opinionisti. Simona Ventura torna a guidare uno dei reality più seguiti in Italia, portando la sua esperienza e carisma. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it

© Jumptheshark.it - Grande Fratello 2025: prima puntata con Simona Ventura e i nuovi concorrenti