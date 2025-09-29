Grande Fratello 2025 | i nomi dei concorrenti nel cast le foto e cosa fanno nella vita

Da lunedì 29 settembre parte la nuova edizione del Grande Fratello, condotto da Simona Ventura. Il reality di Canale 5 torna alle origini, ci saranno infatti solo persone comuni. Il programma si concluderà dopo 100 giorni. Ecco i nomi dei primi concorrenti. 🔗 Leggi su Fanpage.it

