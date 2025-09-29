Grande Fratello 2025 Donatella Mercoledisanto entra nella Casa | il passato difficile e le parole di Simona Ventura

Donatella Mercoledisanto entra nella Casa. La passione per le pulizie, l’amore per il marito e per il figlio, una simpatia travolgente. La nuova puntata del Grande Fratello 2025 si apre con una protagonista destinata a far parlare molto di sé: Donatella Mercoledisanto. Una donna di 46 anni, barese, che porta sulle spalle un cognome difficile, spesso comparso nelle cronache giudiziarie legate al clan Strisciuglio di Bari. Nonostante il passato familiare, Donatella ha scelto una vita lontana dalla criminalità, costruendo un percorso personale e libero da ombre. Questa sera varca la porta rossa della Casa più spiata d’Italia, pronta a raccontarsi al pubblico. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it © Notizieaudaci.it - Grande Fratello 2025, Donatella Mercoledisanto entra nella Casa: il passato difficile e le parole di Simona Ventura

In questa notizia si parla di: grande - fratello

Zae friedrich e il grande fratello: non volevo combattere, ma dovevo

Grande Fratello: i casting, dove si terranno nel weekend

Grande Fratello Vip, a rischio l’edizione condotta da Alfonso Signorini: il motivo

Donatella fa il suo ingresso nella Casa #GrandeFratello - X Vai su X

Tutto pronto per la nuova edizione del Grande Fratello - facebook.com Vai su Facebook

Grande Fratello al via, Donatella già star. Chi sono i genitori e cosa significa quel gesto di Simona Ventura - Su Canale 5 è ufficialmente iniziata la nuova edizione del reality show più longevo della televisione: la concorrente pugliese è già la più chiacchierata ... Si legge su corrieredellosport.it

Chi è Leonardo Mercoledisanto, padre di Donatella Mercoledisanto del Grande Fratello 2025/ Pentito di mafia - Leonardo Mercoledisanto è il padre di Donatella Mercoledisanto del Grande Fratello, legato alla mafia e pentito: cosa sappiamo ... Secondo ilsussidiario.net