Grande Fratello 2025 diretta prima puntata
Live minuto per minuto dalle 21.40 circa in contemporanea con la messa in onda su Canale 5 Anticipazioni prima puntata di lunedì 29 settembre 2025. Per la prima volta Simona Ventura è alla guida del reality di Canale 5. Al suo fianco un panel di ex gieffini composto da Ascanio Pacelli, Cristina Plevani e Floriana Secondi, pronti a commentare le gesta dei nuovi concorrenti. La Porta Rossa si riapre per accogliere nuovi inquilini; cinque annunciati dal GF e il resto del cast da Davide Maggio in anteprima: ecco tutti i concorrenti di stasera. Per 100 giorni uomini e donne vivranno insieme, tra emozioni, sfide e momenti di condivisione, con l’obiettivo di vincere il montepremi finale. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it
