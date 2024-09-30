Leggi le notizie dell'Ultima OraLa notizia che stai cercando non è aggiornata o non è più raggiungibile!
Cantante crolla sul palco durante il concerto, choc e intervento d’emergenza jumptheshark.it
Sgarbi al seggio nelle Marche, il primo scatto dopo la depressione e il ricovero iltempo.it
Beautiful, anticipazioni dal 6 all’11 ottobre 2025: segreti su Luna, Zende in crisi, Li e Poppy ai ferri corti sbircialanotizia.it
Nel Tennessee è stata inaugurata una statua dedicata a Tina Turner metropolitanmagazine
Hojbjerg Juve può tornare di moda! Novità in vista del mercato di gennaio: i bianconeri hanno un piano ... juventusnews24.com
Comunicato Stampa: "Il gioco del passato", continuano le indagini dell'ispettore Capraro in un nuovo ... iltempo.it
Strappano a morsi i loro passaporti sul Bergamo Londra, uno si chiude in bagno e non risponde più: il volo Ryanair dirottato a Parigi
Un episodio bizzarro, ma per i passeggeri a bordo terrificante, è avvenuto su un volo Ryanair da B... ► open.online
Tutta l’Italia si innamora del volley: un altro boom di ascolti per il trionfo degli azzurri ai Mondiali
Campioni del mondo nella femminile, campioni del mondo nella maschile. Se c’è qualcosa in cui l’Ita... ► ilfattoquotidiano.it
Inter, Akanji convince: Ausilio lavora alla conferma
Le lancette dell’orologio scorrono veloci e per l’Inter si avvicina un’altra importante gara da dis... ► forzainter.eu
Accoglienza familiare: il Centro per le Famiglie in piazza Matteotti con un banchetto informativo
Mercoledì primo ottobre in piazza Matteotti le operatrici del Centro per le Famiglie saranno prese... ► modenatoday.it
Marsiglia Ajax (Champions League, 30 09 2025 ore 21:00): formazioni, quote, pronostici
Seconda giornata di gare della fase a girone di Champions League con il Marsiglia di De Zerbi di sc... ► infobetting.com
La SBA lotta ma Lucca passa al Palasport Estra (69 84)
Esordio amaro ma incoraggiante per la Scuola Basket Arezzo, che alla prima giornata del campionato ... ► lortica.it
Giornata del caffè, 5 regole per il riciclo del packaging in alluminio
(Adnkronos) – Moka e tazzina, espresso al bar, cialde o capsule a casa, caffè freddo in lattina. Il... ► webmagazine24.it
Pomigliano d’Arco, 54enne accoltellato mentre tenta di fermare una lite per un incidente
POMIGLIANO D’ARCO, Napoli 25 SETTEMBRE 2025 – È ricoverato in gravi condizioni all’Ospedale del Mar... ► primacampania.it
Omicidio Cinzia Pinna, il giallo continua: “Si cercano complici di Ragnedda, vestiti e cellulare scomparsi”
Si cerca il cellulare di Cinzia Pinna, la 33enne scomparsa a Palau la sera dell'11 settembre. Per i... ► fanpage.it
Ave Maria! De Filippi è tornata con sette giorni da regina dell'Auditel
Sempre in onda e mattatrice con più programmi, in una settimana è riuscita ad affondare la concorren... ► movieplayer.it
VIDEO | Aggressioni davanti alle scuole e sicurezza in città, Questore: “Controllo del territorio e azione repressiva le nostre priorità”
Negli ultimi giorni a Modena si è tornato a parlare con forza di sicurezza urbana dopo alcuni epis... ► modenatoday.it
Scattano i lavori anti rumore sulla ferrovia: viabilità modificata in via Toscana
Via Toscana, nel tratto compreso tra l’intersezione con strada Del Paullo (esclusa) e il civico n.... ► parmatoday.it
Belen Rodriguez prima ospite a Belve 2025: cosa succederà nell’intervista più attesa
Belen Rodriguez apre la nuova stagione di Belve: finalmente faccia a faccia con Francesca Fagn... ► gossipnews.tv
Via Goisis: approvato dalla Giunta il progetto di fattibilità per la nuova vasca di laminazione
MALTEMPO. L’opera prevede la realizzazione di una vasca a cielo aperto da 5.000 metri cubi nella zo... ► ecodibergamo.it
Metro Linea 1 di Napoli oggi chiude prima: bisogna riparare il buco a piazza Garibaldi
La metropolitana Linea 1 oggi chiuderà in anticipo per i lavori di riparazione del foro della galle... ► fanpage.it
Blue Lock: l’anime sportivo fenomeno di Crunchyroll annuncia la terza stagione e un film live action
Durante l'evento BLUELOCK EGOIST FESTA 2025 in Giappone, è stato rivelato che il fenomeno globale Bl... ► movieplayer.it
Ai funerali di Kirk l’idolatria prende il sopravvento: l’America sta tornando al puritanesimo
di Carmelo Zaccaria Della cerimonia funebre svolta a Glendale, in Arizona, in onore del giovane att... ► ilfattoquotidiano.it
L'inchiesta per corruzione all'Asp, confessa anche il dirigente: "Sì, ho intascato quelle mazzette"
Confessa anche Francesco Cerrito, il dirigente dell'Asp arrestato venerdì scorso in flagranza per ... ► palermotoday.it
Consorzio A5, nuove azioni concrete contro l’abuso sui minori
Tempo di lettura: 2 minutiArriva un altro finanziamento dal Dipartimento per la Famiglia che conse... ► anteprima24.it
Inter Slavia Praga, occasione fuga per Chivu in Champions: pronostico
I nerazzurri affrontano la seconda sfida in Europa dopo i successi contro Ajax, Sassuolo e Cagliari:... ► gazzetta.it
San Siro, oggi è il giorno del voto: la diretta da Palazzo Marino
Milano – In Consiglio comunale è il giorno decisivo per il futuro di San Siro: l'aula voterà la deli... ► ilgiorno.it
Sorrentino sicuro: «Alla Juve manca ancora qualcosa per il fare il salto tra le grandi. Tudor? Non sono così d’accordo con lui quando dice…»
di Redazione JuventusNews24Sorrentino analizza la prestazione dei bianconeri contro l’Atalanta, espr... ► juventusnews24.com
Siete in cerca di una buona lettura? Ecco i libri più avvincenti della stagione autunnale: romanzi, memoir, gialli. Consigliati da Amica.it
Ottobre è il mese perfetto per leggere: le giornate si accorciano, il clima si fa più intimo e rila... ► amica.it
Daniele Mariani riconfermato alla guida di Fiesa Confesercenti Modena e nuovo presidente regionale
Daniele Mariani, storico commerciante modenese nel settore ortofrutticolo, è stato riconfermato al... ► modenatoday.it
Prato, scritta alla fermata del bus: “sparate alla Meloni”
''Non solo è un messaggio indegno, purtroppo descrive il clima di odio diffuso in città, un atto ver... ► imolaoggi.it
Giancarlo Magalli replica a Katia Ricciarelli: "polemica solo per andare ospite in vari programmi"
L'autore televisivo racconta la sua versione dei fatti, chiarisce le incomprensioni e ribadisce l'am... ► movieplayer.it
Omicidio Cinzia Pinna, caccia ai complici di Ragnedda
Emanuele Ragnedda, 41 anni, reo confesso dell'omicidio di Cinzia Pinna, potrebbe non aver agito da s... ► tgcom24.mediaset.it
Colori urbani in galleria: l’urlo di Konair a Monza
L’artista, noto a livello internazionale per i suoi murales che trasformano i muri in narrazioni vi... ► ilgiorno.it
Il giallo sul movente del sequestro lampo del 17enne di Vittoria: tutte le piste possibili secondo gli inquirenti
Tutta la ricostruzione del sequestro-lampo del diciassettenne di Vittoria, preso in piazza e rilasc... ► notizie.com
Inter, Chivu sta seguendo le orme di Inzaghi?
Una vittoria inzaghiana per Chivu La vittoria dell’Inter a Cagliari porta la firma di Lautaro Mart... ► ilprimatonazionale.i
La Croce Rossa non nega il sangue dei vaccinati Covid. Il caso del presunto «modulo Q79»
Di tanto in tanto circolano screen di un presunto «modulo Q79» della Croce Rossa che potrebbe nega... ► open.online
Stile minimal, prezzo shock: la felpa di Calvin Klein è in offerta lampo per poche ore su Amazon
La felpa Calvin Klein Uomo CK Essential senza cappuccio, in colore nero, è un modello dal taglio ca... ► quotidiano.net
Un matrimonio in pericolo (2022) come finisce: spiegazione finale
Un matrimonio in pericolo è un film del 2022, che va in onda su TV8 il 29 settembre 2025 alle ore 1... ► latuafonte.com
Sciopero treni 2 3 ottobre 2025: orari e motivazioni. Come chiedere il rimborso
Roma, 29 settembre 2025 – È stato proclamato per il 3 ottobre un nuovo sciopero nazionale di 24 ore... ► quotidiano.net
Alpinista muore precipitando da 5mila metri per scattare un selfie: la scena finisce in un video
Un uomo di 31 anni dopo essere arrivato sul Monte Nama, in Cina, a oltre 5500 metri, ha deciso di l... ► fanpage.it
Dal cuoco all’autista: le offerte di lavoro in provincia di Bergamo
Bergamo. Sono attualmente 147 le offerte di lavoro disponibili nei dieci centri per l’impiego della... ► bergamonews.it
Ucraina, Kellogg: “Da Trump ok a Kiev ad attacchi a lungo raggio in Russia”
L’inviato speciale degli Stati Uniti in Ucraina Keith Kellogg, nel corso di un’intervista a Fox New... ► lapresse.it
Trump Netanyahu, l’incontro chiave su Gaza. Ostaggi, disarmo, Stato palestinese: cosa prevede il piano Usa e cosa manca per l’accordo
A poco meno di due anni dall’inizio della guerra «totale» tra Israele e Hamas, con la strage del 7... ► open.online
Usa aprono alle incursioni di Kiev in Russia: nessun territorio è intoccabile
La diplomazia si intreccia con la strategia militare: Kiev chiede missili a lunga gittata, Washingt... ► sbircialanotizia.it
Capitale italiana della cultura 2028, Gravina in Puglia ufficializza la sua candidatura
Gravina in Puglia ha presentato ufficialmente la sua candidatura a Capitale italiana della cultura... ► baritoday.it
Champions League 2025/2026 su TV8 in chiaro: tutte le partite
Il programma delle partite della Champions League 2025/2026 su TV8 in chiaro Anche nella stagione 2... ► calcionews24.com
Cinema Modernissimo in salsa medioevale, tre film imperdibili: il programma della rassegna
Bologna, 29 settembre 2025 – L’armata Brancaleone, Il settimo sigillo e La passione di Giovanna d’A... ► ilrestodelcarlino.it
Il rifugio atomico: tutto quello che serve sapere prima di recuperare la serie spagnola che spopola su Netflix
La Spagna torna a dominare le classifiche di Netflix con la nuova serie degli autori de La casa di c... ► movieplayer.it
La Promessa anticipazioni: Jana riappare e rivela l’assassino
La Promessa anticipazioni. La ricomparsa di Jana scuote La Promessa: accuse tra Lorenzo e Curr... ► gossipnews.tv
Ottoni sul lago: a Castel Gandolfo concerto delle bande pontificie
La loggia settecentesca affacciata sul lago Albano si prepara, questa sera, a risuonare di ottoni e... ► sbircialanotizia.it
Vestiti stirati senza fatica, anche in viaggio, con il ferro verticale Rowenta in offerta
Un tempo accessorio di nicchia, utile a poche persone con esigenze molto specifiche, oggi elettrodo... ► lanazione.it
Caso Sofia, l’inchiesta si espande: in aula Rosa Vespa
Una piccola vita sottratta e poi restituita in poche, lunghissime ore: la vicenda della neonata Sof... ► sbircialanotizia.it
L’Italia del volley supera calcio e pallanuoto! Record solitario di Mondiali vinti
L’Italia si è laureata Campionessa del Mondo nel volley maschile per la quinta volta nella storia, ... ► oasport.it
La Ruota della Fortuna domina l’access prime time con quasi 26% di share
La serata televisiva di ieri ha regalato una nuova istantanea dello stato di salute dei palinsesti ... ► sbircialanotizia.it
Berlusconi: Ronzulli, 'tempo passa ma ricordo resta vivido'
Roma, 29 set.-(Adnkronos) - "Buon compleanno Dottore, ovunque Lei sia... In questo giorno speciale i... ► iltempo.it
Cibo buttato:1,7mld tonnellate all'anno
13.00 Ogni anno 1,7 miliardi di tonnellate di cibo finiscono nella spazzatura, di cui oltre un mili... ► televideo.rai.it
Brucia viva la madre che muore dopo settimane di agonia: "Il figlio non accettava la sua relazione con un altro uomo"
Un uomo di 37 anni è stato arrestato all'alba del 29 settembre ad Afragola (Napoli) perché accusat... ► today.it
Ecommerce HUB 2025: Salerno polo dell’innovazione digitale con i big player del settore
(Adnkronos) – L'undicesima edizione di Ecommerce HUB si conferma come uno degli appuntamenti più ri... ► webmagazine24.it
Anzani, dall'intervento al cuore all'oro Mondiale: la battaglia del vicecapitano
Per colpa di un cuore matto lo "zio" aveva dovuto rinunciare agli ultimi Europei e alle Olimpiadi di... ► gazzetta.it
Dall’asfalto al bosco: i crediti verdi ridisegnano le città
La fotografia verde delle nostre città fa riflettere: metri quadri troppo pochi, alberi contati, e ... ► sbircialanotizia.it
Napoli, era geloso del nuovo compagno della madre: le dà fuoco e la uccide, arrestato 37enne
Il sospetto è stato sottoposto a perizia psichiatrica e ritenuto capace di intendere e di volere, s... ► ildifforme.it
? I Colori del Jazz: al via la nona edizione di JAM – Jazz Area Metropolitana 2025
Dopo l’avvio di settembre con Lea Gasser e Fusayfisa Five, Jazz Area Metropolitana, la rassegna dir... ► spettacolo.periodico
Arrestati due giovani per lesioni aggravate a un 17enne
Comunicato Stampa Il minore, ferito con un’arma da taglio e colpito alla testa con una bottiglia, è... ► fremondoweb.com
WeWorld Festival Bologna 2025: “Sentire è un atto politico”, film e racconti dai margini
Dal 7 al 12 ottobre Bologna torna ad accogliere il WeWorld Festival, la rassegna di cinema sociale... ► bolognatoday.it
Raf: età, carriera, vita privata, moglie, figli, dove vive
Da “Self Control” a “Infinito”, la carriera, la vita privata e le sfide superate di Raffaele Riefol... ► lawebstar.it
Valditara: «Alla maturità tornano le materie»
Il ministro dell’Istruzione: «Ormai nel nome dell’interdisciplinarietà non si studiavano quasi più.... ► laverita.info
Il padre dell'anno, recensione: un dramedy ben pensato con un ottimo Michael Keaton
Hallie Meyers-Shyer torna ad occuparsi delle crisi dell'età in un film equilibrato con un protagonis... ► movieplayer.it