Gran finale tra vini e sapori per il Valtidone Wine Fest a Pianello

Una straordinaria giornata di sole ha fatto da preziosa cornice alla festa del vino Pianello Frizzante che ha chiuso la sedicesima edizione del Valtidone Wine Fest. Nel paese della Val Tidone, quarta tappa della rassegna vitivinicola, l’appuntamento si è come di consueto unito alla sagra. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

Boscoreale, la Festa del Vino, dei Sapori e dei Saperi Vesuviani: la tre giorni più attesa dell’anno - Gigi Finizio in concerto, il gran finale della 25esima edizione della Festa del Vino. ilfattovesuviano.it scrive