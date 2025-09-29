Grammatica del dialetto di Trepuzzi | presentazione del libro di De Masi e Longo

TREPUZZI - Lunedì 6 ottobre, alle 19, presso la masseria Provenzani Resort a Casalabate, Salvatore De Masi e Rino Longo presentano il loro ultimo libro Grammatica del dialetto di Trepuzzi, Edizioni Milella.Alla presentazione prenderanno parte il sindaco, Giuseppe Taurino, Salvatore Capodieci. 🔗 Leggi su Lecceprima.it

In questa notizia si parla di: grammatica - dialetto

LIGURIA Il 4 ottobre presentazione “Vocabolario del dialetto di Albenga con grammatica essenziale” di Vincenzo Boli Nell’ambito della XXVI Edizione 2025-2026 di “Incontri con gli autori”, sabato 4 ottobre alle ore 17 e 30, presso l’Auditorium San Carlo di Alb - facebook.com Vai su Facebook

Lunedì 6 ottobre presentazione del libro “Grammatica del dialetto di Trepuzzi” di Salvatore De Masi e Rino Longo - Salvatore De Masi vive a Trepuzzi; è professore in quiescenza di Glottologia e Linguistica. Come scrive corrieresalentino.it

Tutti i dialetti «lumbard» in un manuale - Anche i dialetti lombardi avranno il loro manuale di grammatica, come l italiano: raggrupperà in un solo volume, del costo di venti euro, tutte le strutture delle parlate regionali, divise per ... Scrive ilgiornale.it