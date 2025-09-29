Graduatorie interpelli e concorsi | facciamo il punto sulle opportunità per i docenti QUESTION TIME con Capraro Gilda LIVE Lunedì 29 settembre alle 14 | 30

Pubblicazione di bollettini, interpelli e non solo. Puntata di Question Time, il format di consulenza in onda sui canali social di Orizzonte Scuola (Facebook e YouTube) dedicata al personale docente. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

In questa notizia si parla di: graduatorie - interpelli

Supplenze brevi: ecco le procedure, dalle graduatorie d’Istituto agli interpelli e MAD

Sostegno: come funzionano graduatorie, algoritmo e interpelli

Precari, decine di migliaia ancora da assumere, tanti su sostegno: presto nuovi bollettini da Gps, poi toccherà a chiamate da Graduatorie d’Istituto e interpelli. Impossibile finire prima d’inizio lezioni, Anief: “Cambiare le regole”

AGGIORNAMENTO 26 SETTEMBRE 2025 - #GPS esaurite per le #supplenze #docenti 2025/26. Ecco qual è la procedura per coprire i posti vacanti tramite le graduatorie e gli interpelli. Tutti i dettagli. - facebook.com Vai su Facebook

Supplenze docenti 2025: docenti non nominati da GPS in attesa di incarico da graduatorie di istituto e interpelli. RISPOSTE AI QUESITI - X Vai su X

Graduatorie, interpelli e concorsi: facciamo il punto sulle opportunità per i docenti. QUESTION TIME con Capraro (Gilda) LIVE Lunedì 29 settembre alle 14:30 - Puntata di Question Time, il format di consulenza in onda sui canali social di Orizzonte Scuola (Facebook e YouTube) dedicata al personale docente. Si legge su orizzontescuola.it

Supplenze docenti, tra graduatorie d’istituto e interpelli: le ultime notizie. QUESTION TIME con Cozzetto (Anief) - L'anno scolastico è partito da pochi giorni, per migliaia di docenti, però, il futuro non è ancora definito. orizzontescuola.it scrive