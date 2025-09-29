Good bikers Fest le due ruote contro la violenza sulle donne | mercoledì la presentazione dell' iniziativa

Palermotoday.it | 29 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Mercoledì 1 ottobre alle ore 10: 30, presso la sede dell’Assessorato Attività Sociali in via Garibaldi, 22 si terrà la conferenza stampa di presentazione della terza edizione di Good bikers Fest. Un raduno regionale a Palermo con tante tipologie di moto e auto storiche per gridare no alla. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

