Global Sumud Flotilla | Siamo a 300 miglia dalla Striscia fra tre giorni saremo a Gaza

Continua verso la Striscia il viaggio della Global Sumud Flotilla, che vuole portare aiuti umanitari e rompere il blocco navale israeliano. Tony Lapiccirella, uno degli italiani a bordo, ha riferito che le imbarcazioni si trovano “a 300 miglia dalla Striscia ” che “tra 2 giorni saremo nella zona di intercettazione e fra 3 a Gaza “. La missione, ha ribadito, “è diretta a Gaza: è l’unico modo per aprire un canale umanitario permanente. Non è mai stato preso in considerazione di fermarci a Cipro o altri cambiamenti della rotta”. Quanto ai rischi di arrivare nella zona di intercettazione spiega che “per la legge internazionale non ci sono rischi. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

