Global Sumud Flotilla si prepara all’assalto micidiale | Ma a bordo troppi interessi privati e niente trasparenza

Il prossimo assalto alla Global Sumud Flotilla «sarà micidiale ». «E se verrà fatto, e purtroppo i miei segnali mi dicono di sì, è molto probabile che questa volta ci siano gravi feriti ed eventualmente morti ». La previsione è di Stefano Bertoldi, comandante della Zefiro, una delle barche della Flotilla colpite dai droni. E mentre la Gsf salpa verso Gaza la prospettiva di un abbordaggio da parte di Israele si fa sempre più probabile. Uno scenario che prevede l’intercettazione in alto mare e l’arresto dei 300 partecipanti su 42 barche. Intanto il fotoreporter Niccolò Celesti dice che ha lasciato la spedizione perché ci sono «regole d’ingaggio poco chiare, niente trasparenza e rispetto e troppo protagonismo tra i leader». 🔗 Leggi su Open.online

